برلماني تونسي: حكوماتنا المتعاقبة "مسمومة".. الديمقراطية الجائعة لا تعيش

قال الصافي سعيد، عضو مجلس نواب في تونس، إن الصراع بين الرئاسة والبرلمان صراع وهمي ولا طرف سيهزم الآخر، حيث يرى أن الصراع بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهمي وشو تليفزيوني لا يفضي إلى نتائج، واصفًا أنه تنكيل بالبلاد ومضيعة لوقت التونسيين.

وأضاف سعيد، خلال تصريحات لقناة "الغد" الإخبارية، أن التحالفات الحزبية في تونس كالصلصال والمزايدة السياسية وهي سمة كل الكتل في تونس، وأن النظام الحالي أصبح يعادي نفسه ولا يمكن له أن يعيش أبدا، واصفًا الحكومات التونسية المتعاقبة بأنها حكومات مسمومة وحكومات دفن موتى وحكومات النفس الأخير.

وعن حكومة هشام المشيشي التكنوقراط، قال عضو النواب التونسي، إن أزمة تونس والدول العربية لا تتعلق بنوعية الحكومات، فسواء كانت حكومة اختصاص أو تكنو قراط، كالتي جاء بها المشيشي لن تحل المشاكل في البلاد وذلك لأن تونس بحاجة إلى قيادة ورؤية ومشاريع.

وتابع: "الديمقراطية الجائعة لا تعيش، وأن الديمقراطية الجافة لا تعيش، وكذلك الديمقراطية التي بدون عدالة اجتماعية لا تعيش"، مشددًا على ضرورة تعديل الدستور، وتعديل القانون الانتخابي، وإنشاء محكمة دستورية لكي تحكم بين التونسيين، موضحًا أن الجميع لا يريد محكمة دستورية.

وعن الإرهاب، قال عضو النواب التونسي، إن العملية الإرهابية الأخيرة في سوسة رسالة لوزير الداخلية التونسي الجديد.