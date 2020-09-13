استقرار أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 24 يسجل 966 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم، بسبب إجازة البورصة العالمية، الأمر الذي انعكس على الأسواق المحلية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 963 و966 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 843 و845 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 723 و726 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و760 جنيها.