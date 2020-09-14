مصدر بالقاهرة: إزالة 4 مناطق عشوائية ولن نهدم عقارا مأهولا بالسكان

كشف مصدر بمحافظة القاهرة أنه من المقرر الانتهاء من العشوائيات الخطرة بنهاية العام الجارى، مضيفا لـ"الوطن" أنه لا يتم إزالة عقار مأهول بالسكان وإنما الإزالة تتم لعقارات لا تنطبق عليها شروط التصالح أو مبانٍ فى عشوائيات خطرة ومخطط إزالتها ونقل سكانها المستحقين إلى أحد مشروعات الإسكان سواء فى الأسمرات أو المحروسة أو أهالينا.

أى مواطن يستحق شقة سيتسلم وحدة سكنية شريطة إثبات ما يدل على إقامته بالموقع محل الإزالة

وأوضح أنه يتم إزالة 4 مناطق عشوائية حاليا وهى عزبة الصفيح بروض الفرج وشمال وجنوب الحرفيين بمنشأة ناصر وإسطبل عنتر بمصر القديمة وأماكن فى دار السلام، مؤكدا أن أى مواطن يستحق شقة يتم تسليمه وحدة سكنية شريطة إثبات ما يدل على إقامة فى الموقع محل الإزالة سواء بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد أو إيصال كهرباء أو مياه أو فاتورة تليفون أرضى.

ولفت إلى أنه تم نقل عدد كبير من الأسر خلال الأسبوع الماضى ما يقرب من 500 أسرة من بينهم 311 أسرة من منشأة ناصر، داعيا المواطنين غير المستحقين إلى عدم المطالبة بوحدات وترك هذا الأمر للأسر المستحقة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن أن حجم العشوائيات ومخالفات البناء أثر على عملية التنمية، مؤكدا أن 40% من حجم العشوائيات موجود في محافظات مثل الإسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية.

وفى وقت سابق أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَّه جرى تسجيل مليوني حالة مخالفة على 90 ألف فدان منذ عام 2011، مشيرًا إلى أنَّ مليون حالة تقدمت بطلب جدية التصالح حتى الآن.وأضاف مدبولي، خلال جولته بمحافظة القليوبية أنَّه يجب على الجميع التقدم بطلبات التصالح، موضحًا: "لدينا فرصة ذهبية لتقنين وضع أصل نمتلكه ونجعله مسجلًا قانونيًا وألا نكون تحت خطر الإزالة، قدامنا فرصة ذهبية إننا نبقى في النور، وعاوزين نقفل الملف وننهي الإشكالية اللي بقالنا 40 سنة عايشين فيها".

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.