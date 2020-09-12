القاهرة الكبرى والإسكندرية يتصدران حجم العشوائيات في مصر

عقب إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم العشوائيات ومخالفات البناء أثر على عملية التنمية، مؤكدا أن 40% من حجم العشوائيات موجود في محافظات مثل الإسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية.

وترصد "الوطن"، من خلال أحد التقارير الحكومية حجم العشوائيات التي ضربت البلاد خلال السنوات الماضية وهي كالتالي:

- 25 محافظة بها مناطق عشوائية.

- 357 منطقة ذات خطورة على مستوى الجمهورية.

- استحوذت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر 29%.

- بلغت مساحة المناطق العشوائية بالإسكندرية 12.5% من إجمالي المساحة.

- تفوق محافظة الجيزة نسبة الـ9% من إجمالى مساحة المناطق العشوائية.

- تبلغ نسبة العشوائيات في محافظة الشرقية 69%.

- 160.8 ألف فدان هي إجمالى مساحة المناطق العشوائية.

- نسبة العشوائيات تصل لـ40% وتنتشر فب 226 مدينة.

- نسبة العشوائيات غير الآمنة بالقاهرة والإسماعيلية 40.7% من إجمالي مساحة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.

- العشوائية غير الآمنة ذات درجة الخطورة الثانية تأتي في المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها 251 منطقة.

- 13 محافظة في مصر جرى إعلانها محافظات خالية من المناطق غير الآمنة.

- من المقرر إعلان إخلاء المحافظات نهاية العام الحالي من المناطق غير الآمنة.

- 152 ألف فدان مناطق غير مخططة تحتاج 318 مليار جنيه لرفع كفاءة البنية الأساسية.

وفى وقت سابق أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَّه جرى تسجيل مليوني حالة مخالفة على 90 ألف فدان منذ عام 2011، مشيرًا إلى أنَّ مليون حالة تقدمت بطلب جدية التصالح حتى الآن.وأضاف مدبولي، خلال جولته بمحافظة القليوبية أنَّه يجب على الجميع التقدم بطلبات التصالح، موضحًا: "لدينا فرصة ذهبية لتقنين وضع أصل نمتلكه ونجعله مسجلًا قانونيًا وألا نكون تحت خطر الإزالة، قدامنا فرصة ذهبية إننا نبقى في النور، وعاوزين نقفل الملف وننهي الإشكالية اللي بقالنا 40 سنة عايشين فيها".

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.

كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".

وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.