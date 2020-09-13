غلق وتشميع 6 منشآت طبية غير مرخصة ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الاحد، عن غلق وتشميع 6 منشآت طبية خاصة "غير مرخصة"، تضم مركز لحضانات الأطفال، ومركزين للعلاج الطبيعي، ومعمل للتحاليل الطبية، وعيادتين للأمراض الجلدية.

وأكدت مديرية الصحة، في بيان لها، أنه في إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف بالمتابعة المستمرة للمنشآت الخاصة، كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي، والدكتور بسام رونز، مدير العلاج الحر، بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الفشن.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 6 منشآت طبية، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة، كما تم ضبط كميات من الأدوية غير المرخصة، تم تحريزها، تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن المخالفات.