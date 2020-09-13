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قيادي بتحالف من أجل مصر: الأسماء المتداولة لمرشحي النواب غير صحيحة

كتب:

إمام أحمد
10:19 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
اجتماع القائمة الوطنية

اجتماع القائمة الوطنية

نفى قيادي بارز بقائمة التحالف الوطني من أجل مصر، حقيقة الأسماء المتداولة لمرشحي مجلس النواب، قائلًا: إنها غير صحيحة.

وأضاف أن القائمة النهائية لأسماء المرشحين التابعة للتحالف الوطني من أجل مصر سيتم إعلانها بالطرق الرسمية.

وتابع أنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن أسماء مرشحي القائمة أو الفردي، مناشدًا الجميع بعدم تداول معلومات غير دقيقة حول تلك المسألة.

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