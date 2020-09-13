الوفد: ندعم القائمة الوطنية لحاجتنا لبرلمان توافقي

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنّ القائمة الوطنية الموحدة من أجل مصر، تهدف لإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات حزبية ضيقة.

وأضاف أبوشقة، خلال اجتماع أحزاب التحالف الانتخابي، أنّ الجميع على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية، والقائمة الوطنية خطوة مهمة لنكون أمام عملية ديمقراطية حقيقية وتفعيل التعددية الحزبية السليمة.

وشدد على دعم حزب الوفد الكامل للقائمة الوطنية، مشيرا إلى أنّ المرحلة المقبلة تحتاج لنكون أمام برلمان به توافق في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، ونحتاج لتكاتف الجميع حاليا ولا وقت للانقسام أو التشرذم.