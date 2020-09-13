مستقبل وطن: تحالف القائمة الوطنية يضم الأحزاب المؤدية والمعارضة

قال النائب أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن التاريخ السياسي يقف احتراما للمرة الثانية للأحزاب السياسية المصرية التي شكلت القائمة الوطنية من أجل مصر والتي تضم الأحزاب المؤيدة والمعارضة في انتخابات مجلس الشيوخ وسيكون نفس الحال لمجلس النواب في الانتخابات المقبلة.

وأضاف رشاد، خلال كلمته باجتماع الاحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، أن الأحزاب السياسية حققت نجاحا كبيرا من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر التي حازت ثقة المواطن المصري في الشارع واتضح ذلك جليا في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع رشاد ان اليوم نشكل تحالف انتخابى ديمقراطى يضم كافة التيارات السياسية المصرية من أجل مصر بكافة الآراء المختلفة العلاء مصلحة الوطن الغالي مصر وصناعة قائمة وطنية تضمن كافة رموز المجتمع على اختلاف أفكارهم وهدفنا جميعا إعلاء المصلحة العامة والوطنية.

وأكمل أن اجتماع اليوم بحضور مختلف القوى السياسية يصعب على أهل الشر أن يتصوروه، حيث كانوا يتصورون أنه لن ينعقد ولكنا تحدينا المستحيل وعقدنا اجتماعنا وكلنا على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية.