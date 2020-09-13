خبير حماية مدنية يوضح كيفية إطفاء حرائق المصانع: محاصرة النيران أولا

نشب اليوم، حريق بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم إخطار الحماية المدينة، التى دفعت بـ 9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما هرعت سيارات الإسعاف تحسبا لحدوث إصابات.

ودفعت الحماية المدينة برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، وإشراف العميد محمد العادلي، بـ9 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وانتقلت سيارات الإسعاف تحسبا لحدوث إصابات، قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق.

خبير حماية مدنية: نسعى لتحديد وسيط الإطفاء المناسب.. ومنع امتداد الحريق

اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة سابقًا، علق على هذا الأمر قائلًا، إنه في البداية يُلزم لجميع المصانع والمنشآت التجارية تجهيز المكان بوسائل إنذار مبكرة للحريق، منها صوتية ومرئية، ووسائل إطفاء أوتوماتيكية، بالإطفاء التلقائي برشاشات المياة أو وسيط الإطفاء المناسب، مثل ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف "عبدالقادر" لـ"الوطن"، أن إطفاء المصانع له خطوات محددة تختلف عن أماكن الحرائق الأخرى مثل الشقق السكنية مثلًا، وتبدأ بمحاصرة النيران لعدم انتشار الحريق وامتداده أفقيًا أو رأسيًا، ثم عزل الأماكن التي لم تحترق عن الأماكن التي طالتها النيران.

واستكمل خطوات إطفاء المصانع، بأنه يتم إخلاء جميع العاملين داخل المنشاة وإنقاذ المصابين إن وجد، ثم تحديد نوع الحريق ونوع الوسيط المناسب لإطفاءه، فإذا حريق به أخشاب يُستخدم المياة، وإذا كان حريق به مواد بترولية يُستخدم الرغوي "فوم"، أما إن احتوى الحريق على مواد كهربائية يُستخدم ثاني أكسيد الكربون.

كما أوضح مدير الحماية المدنية بالقاهرة سابقًا، أن حريق المنازل والمحلات الصغيرة، يختلف عن المصانع، لأن خطورته محدودة وأسباب الاحتراق معروفة، وتكون خطوات إطفاءه، بداية بإخلاء الأشخاص داخل الشقة، ومنع امتداد الحريق للشقق المجاورة، ويكون وسيط الإطفاء في الغالب هو استخدام المياة.

وتابع أن الحريق إذا تواجد في أدوار يمكن الوصول لها بالخراطيم، وهي حتى الدور الـ13، فتستخدم تلك الخراطيم، أما إذا كان الحريق في أدوار عليا يتم استخدام السلم الهيدروليكي للوصول للنيران.