الممثل القانوني للقائمة الوطنية: لم يتم الإعلان عن أي أسماء للمرشحين

نفى الدكتور محمد شوقي عبدالعال، الممثل القانوني للقائمة الوطنية الموحدة، أي معلومات تتردد حالياً حول ترشيحات في القائمة لانتخابات مجلس النواب، مؤكدا لـ"الوطن"، أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي أسماء بعينها.

وعقد 12 حزبًا، ظهر اليوم أول اجتماع مشترك بمقر ائتلاف دعم مصر، للتشاور حول تشكيل القائمة الوطنية الموحدة لخوض انتخابات مجلس النواب.

وشارك في الاجتماع أحزاب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بجانب ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشهد الاجتماع مناقشات بين الأحزاب حول نسب كل حزب في القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس النواب على الأربع قطاعات بالجمهورية، واتفق فيما بينهم على التنسيق المشترك في الدوائر الفردية بمختلف المحافظات.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.