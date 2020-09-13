توقيع الكشف الطبي على 187 مرشحاً محتملاً لـ"النواب" بالدقهلية

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن 97 من راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب تقدموا اليوم للكشف الطبي، ليرتفع إجمالي من أجروا الكشف الطبي بالفعل، منذ يوم الجمعة الماضي، إلى الآن، 187 مرشحاً محتملاً.

وأهاب "مكي" بالمرشحين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل، قبل الحضور للكشف الطبي، وقال: "إننا ملتزمون بالكشف على من قام بالتسجيل، طبقاً للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع".

وأكد وكيل الوزارة أن جميع إجراءات الكشف الطبي أجريت بأماكن تقديم الخدمة بسهوله ويسر مع المرشحين، رغم زيادة الأعداد اليوم، تحت تدابير وقائية، حفاظاً على جميع المرشحين.

وخصصت مديرية الصحة 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي لراغبي الترشح لانتخابات النواب، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام ، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام، والعمل مستمر حتى 26 من سبتمبر الجاري، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً، وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد، يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة، لإجراء تحليل المخدرات.

وحددت الهيئة العليا للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم 17 سبتمبر، ويستمر حتى 23 سبتمبر، وعلى كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي، وفق القواعد المتبعة.