توقيع الكشف الطبي على 90 مرشحاً محتملاً لـ"النواب" بالدقهلية

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن 64 من راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب تقدموا للكشف الطبي اليوم، ليرتفع إجمالي من أجروا الكشف الطبي بالفعل، منذ أمس الجمعة إلى الآن، إلى 90 مرشحاً محتملاً.

وأكد "مكي" أن جميع إجراءات الكشف الطبي أجريت بأماكن تقديم الخدمة، بسهولة ويسر مع راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، رغم زيادة الأعداد اليوم، وسط تدابير وقائية، حفاظاً على جميع المرشحين.

وخصصت مديرية الصحة 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي لراغبي الترشح لانتخابات النواب، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

ويجري توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين بهذه المستشفيات حتى 26 سبتمبر الجاري، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً، وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد، يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة، للكشف وعمل تحليل المخدرات والمسكرات.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد حددت فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم 17 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 23 سبتمبر، وعلى كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة.