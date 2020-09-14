أحمد كرارة يعلن بدء تصوير مشاهده في "جمال الحريم"

أعلن الفنان أحمد كرارة عبر إنستجرام بدء تصوير مشاهده في مسلسل "جمال الحريم".

ونشر كرارة صورة من كواليس العمل تجمعه بالمخرجة منال الصيفي وعلق قائلا"بسم الله ،أول يوم تصوير مسلسل جمال الحريم،أخراج أ. منال الصيفي،أنتاج سينرچي

وتعاقدت شركة سينرجي الجهة المنتجة للعمل، رسميا مع عدد كبير من نجوم العمل وهي نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

أحمد انتهى مؤخرا من تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بعد أن توقف فريق العمل بسبب الأوضاع التى تمر بها البلاد من فيروس كورونا المستجد، المسلسل من بطولة ميرنا نور، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، استايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.