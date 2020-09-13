فريدة الشوباشي عن ترشحها للبرلمان: لا أعرف شيئا

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إنها لا تعرف أي شيء عن ما يتم تداوله حاليا بشأن ترشيحها على رأس القائمة الوطنية الموحدة لانتخابات مجلس النواب التي تضم 12 حزبا، مؤكدة: لا يوجد أحد من أي جهة تواصل معي للترشح في هذه الانتخابات.

وأضافت الشوباشي لـ"الوطن"، أنه في حال عرض عليها الترشح لانتخابات مجلس النواب ستوافق: "أرحب بأي تواجد في أي مكان لخدمة بلدي والدفاع عن القضايا التي أؤمن بها وعلى رأسها العدالة الاجتماعية".

وعقد 12 حزبًا، ظهر اليوم أول اجتماع مشترك بمقر ائتلاف دعم مصر، للتشاور حول تشكيل القائمة الوطنية الموحدة لخوض انتخابات مجلس النواب.

وشارك في الاجتماع أحزاب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بجانب ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشهد الاجتماع مناقشات وتشاور بين الأحزاب حول نسب كل حزب في القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس النواب على الأربع قطاعات بالجمهورية، واتفق فيما بينهم على التنسيق المشترك في الدوائر الفردية بمختلف المحافظات.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.