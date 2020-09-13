وكيل "البرلمان": مجلس النواب الحالي الأصعب في تاريخ الحياة النيابية

قال النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن مجلس النواب المنتخب عام 2015، يعتبر الأصعب في تاريخ الحياة النيابية في مصر لأنه عمل في مرحلة إعادة بناء الدولة المصرية، موضحًا أن عدد أعضاء المجلس بلغ 594 نائبًا، تم ترشيحه بانتخابات حرة نزيهة، وكل نائب كان مشروعًا سياسيًا بمفرده.

وأضاف "الشريف"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة "ten"، أن مجلس النواب وضع خطة استراتيجة لإعادة بناء الدولة على أسس سليمة، لافتًا إلى أن إدارة الجلسة البرلمانية في بادئ الأمر كانت في غاية الصعوبة، كما واجه المجلس عقبات تشريعية عديدة.

وأكد وكيل أول مجلس النواب، أنه كان من المفترض على أعضاء المجلس إقرار 342 مشروع قانون تم مناقشته من قبل الحكومة في غيبة المجلس، وكان يتوجب إقرارها في خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا، كما أن مناقشة كم كبير من القوانين أمر صعب، لكن إصرار النواب على العمل في بوتقة واحدة مكّن النواب من المضي بالمجلس إلى بر الأمان.