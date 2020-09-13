والدة طالب الثانوية مبيض المحارة: "أمنيتنا كلية الطب"

كرم محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري اليوم الطالب يوسف الشهير بطالب الثانوية العامة مبيض المحارة، وأكد انه سيتواصل مع وزارة التعليم العالي لتوفير منحة دراسية له.

وقالت أم يوسف والدة الطالب لـ"الوطن"، "يوسف طيب وكلنا بنحبه ومتواضع وتعب.. كان دايما وانا باصلي يقولي ادعي لي ربنا يكتب لي الخير.. كل ما اصلي ادعي له بكده".

وقالت "أم يوسف": "أمنيتنا كلية الطب، ونشكر كل من ساند يوسف ودعمه".