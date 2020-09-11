محافظ الفيوم يكشف أسعار التصالح الجديدة ويؤكد: تلقينا 1500 طلب اليوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن ملف التصالح في مخالفات البناء، يمشي بصورة إيجابية، ويشهد زيادة بشكل يومي، مشيرًا إلى أن المحافظة تلقت 1500 طلب اليوم فقط.

وأضاف خلال تصريحات عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "تلقينا أكثر من 35 ألف طلب، ونراجع المدن والقرى والتجمعات العمرانية في المحافظة، لمراجعة أي مبنى، لأن هذا القانون بوابة ذهبية لممتلكي العقارات المخالفة لكي يدخلوا ضمن منظومة قانونية".

وتابع: "ورد إلينا شكاوى كثيرة، بسبب أسعار التصالح، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإعادة النظر في هذه الأسعار، التي أعتمدت في ديسمبر 2019 قبل أزمة كورونا".

وواصل: "بدأنا نشتغل بالـ50 جنيه في القرى والنجوع، فزاد الإقبال على التصالح، ومتوسط المخالفة في القرى أقل من 100 متر، وتقريبًا 50 أو 60 مترًا".