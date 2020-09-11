محافظ الفيوم: زيادة في الإقبال على طلبات على التصالح

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن إعادة تقييم رسوم التصالح على مخالفات البناء ستعمل على زيادة أعداد المواطنين الراغبين في التصالح، والأعداد اليومية تتخطي 1500 طلب يومي في 6 مراكز تكنولوجية.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن التسهيلات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزارء طمأنت المواطنين ودفعتهم للتقدم بطلبات التصالح، ومن المتوقع أن تتزايد أعدادهم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن 35 ألف مخالف تقدموا بطلبات تصالح، ومن المتوقع أن تزيد تلك الأعداد خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المراكز التكنولوجية لم ترصد أية شكاوى من أي مواطن تقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء، وجميعهعم يحصلون على نموذج "3" لمنع هدم العقارات المخالفة.