محافظ الفيوم: 37 ألف طلب تصالح من المواطنين في مخالفات البناء

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن 75% من التصالح في مخالفات البناء تقع في الريف و25% فى المدن، لافتاً إلى أن هناك 37 ألف طلب تصالح من المواطنين فى مخالفات البناء حتى الآن، 1500 طلب تصالح يوميا من المواطنين الآن.

وأضاف محافظ اليوم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن يتم الآن مراجعة كافة القرى والتجمعات العمرانية، لرصد كافة المخالفات، كما أنه تم عمل تخفيض على الرسوم المفروضة للتصالح على مخالفات البناء.