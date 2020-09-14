خبير يقدم نصيحة لمعرفة السعر الرسمي للسيارة قبل الشراء

أعلن جهاز حماية المستهلك، بالأمس، غلق ما يقرب من 28 معرض سيارات في عدة محافظات بسبب عدم الإعلان الرسمي عن الأسعار، وتوجد العديد من معارض السيارات تقوم برفع الأسعار.

وفي هذا الشأن قال محمود مسعد مدير أحد فروع المصرية للسيارات وخبير المبيعات، أن السوق يوجد به العديد من معارض السيارات الغير معتمدة من الشركات المختلفة تتلاعب بالأسعار وتقوم برفع بعض السيارات.

وأضاف أن السعر الأساسي الرسمي يكون متوفر فقط لدي الوكيل الرسمي للشركة أو الموزعين المعتمدين.

وأشار أن المستهلك يجب أن يكون علي وعي بالاسعار في السوق قبل التوجه لشراء السياراة، ويفضل أن يتوجه الوكيل أو الوكلاء المعتمدين حتى يتثني له شراء السيارات بأسعارها الرسمية.