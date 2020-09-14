بالصور.. قصر السينما يكرم الفنانة القديرة سميرة أحمد

كرم قصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الفنانة سميرة أحمد ضمن فعاليات "نجم وندوة" في ندوة أدارها الناقد الفني طارق الشناوي.

وعقب الندوة تم عرض فيلم "امرأة مطلقة" فى حضور زوجها المنتج صفوت غطاس.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على المخرج الراحل علي رجب التي وافته المنية أمس السبت.

يذكر أن آخر أعمال سميرة أحمد مسلسل "ماما في القسم" الذي عرض عام 2010، بطولة محمود ياسين، رانيا فريد شوقي، أحمد فهمي، ياسر جلال، تأليف يوسف معاطي، إخراج رباب حسين.