رئيس التحرير

محمود مسلم

بالصور.. قصر السينما يكرم الفنانة القديرة سميرة أحمد

كتب:

محمود الرفاعى
تصوير:

عبدالحافظ السيد
05:08 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
سميرة أحمد

سميرة أحمد

كرم قصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الفنانة سميرة أحمد ضمن فعاليات "نجم وندوة" في ندوة أدارها الناقد الفني طارق الشناوي.

وعقب الندوة تم عرض فيلم "امرأة مطلقة" فى حضور زوجها المنتج صفوت غطاس.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على المخرج الراحل علي رجب التي وافته المنية أمس السبت.

يذكر أن آخر أعمال سميرة أحمد مسلسل "ماما في القسم" الذي عرض عام 2010، بطولة محمود ياسين، رانيا فريد شوقي، أحمد فهمي، ياسر جلال، تأليف يوسف معاطي، إخراج رباب حسين.

اقرأ المزيد:

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد فى نجم وندوة

سميرة أحمد لـ"الوطن": الفن ضاع.. ومتحمسة بشدة لمبادرة الأعلى للإعلام

الفنانة سميرة أحمد تروي لـ"الخطيب" قصتين عن "كلامها مع ربنا"

سميرة أحمد: خبر وفاة نادية لطفي نزل عليا كالصاعقة "ذراعي اتكسر بعدها"