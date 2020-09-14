طلبة: المهندس المدني هو من يصدر تقرير السلامة الإنشائية وليس المعماري

قال الدكتور معتز طلبة رئيس الشعبة المعمارية بنقابة المهندسين، إن قانون اللائحة التنفيذية أوضحت تعريف المهندس النقابي، ومنها أن يكون حاصلًا على سجل هندسي، وأن يعمل في مجال الهندسة لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أن المهندس المدني هو من يقدم تقارير السلامة الإنشائية بخصوص التصالح في مخالفات البناء، لاستصدار صلاحية إنشائية للمبنى، وليس المهندس المعماري.

وأضاف "طلبة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمي برنامج "من مصر"، عبر شاشة "cbc"، أن الدولة ستدعم العقارات بعد تقنين أوضاعها، مشيرًا إلى أن القانون كان حريصًا على سلامة المواطنين وليس جمع الأموال، مدللًا على ذلك بأنها قدمت تخفيضات بنسب كبيرة على مبالغ التصالح.

وتابع، أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة تهدف إلى معرفة مدى السلامة الإنشائية للعقارات وقدرة تلبيتها لمطالب الدفاع المدني، لإخلاء السكان في حال حدوث أي أزمة على غرار ما حدث في عقار الزمالك.

وأردف، أن قيمة الثروة العقارية في مصر ثابتة ومستقرة، على عكس ما يحدث في دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.