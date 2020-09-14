حماقي يستعد لحفل غنائي بالسعودية 25 سبتمبر

يستعد المطرب محمد حماقي بعد توقف فترة طويلة عن الحفلات بسبب كورونا، لإحياء أولى حفلاته الغنائية في السعودية ،ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني للسعودية وذلك يوم الجمعة 25 سبتمبر الحالي.

حماقي أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما أون لاين لصالح المتضررين من انفجار بيروت، 8 سبتمبر، عبر موقع "أنغامي" إلى جانب عشرات الفنانين من العالم العربي والعالم بالصوت والصورة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حماقي "هو ده حبيبي" احتلت المراكز الأولى على تطبيق "أنغامي" في العديد من الدول العربية.