قبل افتتاح وزير النقل.. الصور الأولى لعمارة الشربتلي بعد ترميمها

تستعد عمارة الشربتلي الشهيرة بحي الزمالك لاستعادة وضعها الطبيعي بعد تضررها من أعمال حفر مترو محطة صفاء حجازي، حيث إن من المقرر أن يعود السكان إلى منازلهم، خلال ساعة تقريبا.

لا تزال العمارة التاريخية محاطة بكوردون أمني، يجلس في مدخله شخص مكلف بمتابعة المكان في انتظار وصول وزير النقل كامل الوزير، وسط حالة هدوء وترقب تشبه الحي الراقي في انتظار الحدث المهم.

أعمال الترميم لم تنل من شكل العمارة الذي عهده عليها سكان المنطقة، محتفظة بالشكل الذي كانت عليه طوال السنوات الماضية.

وأخليت عمارة الشربتلي بمنطقة الزمالك من السكان بسبب هبوط أرضي؛ في الـ26 من يوليو الماضي، أدى إلى حدوث ميل وتصدع بالعقار علاوة على إغلاق المعهد السويسري القابع في محيط الهبوط، حيث مالت العمارة نتيجة حدوث هبوط أرضي بسبب أعمال حفر مشروع مترو الأنفاق.

وفي اليوم التالي، حدثت عملية صب لعقار الشربتلي في الزمالك، بعد تضرره، حيث صُب مدخله الخلفي بصبّة خرسانية، وعمل حوائط خرسانية وملأت بالخرسانة، ثم بداية عملية الحقن.

وفي الـ28 من الشهر ذاته، طمأن كامل الوزير وزير النقل سكان العمارة، قائلًا إن الوزارة لن تترك أهالي الزمالك أو قاطني عمارة الشربتلي، قبل أن يطمئنوا ويزول القلق من قلوبهم: "إن شاء الله نيجي عندكم العمارة بعد العيد ونشرب الشاي".

وقال وزير النقل، إن أعمال الحقن التي تحدث حاليا، تعمل على إعادة عمارة الشربتلي إلى طبيعتها، موضحا أنه عقب انتهاء أعمال الحقن، سيجري الاحتفال مع ساكني العمارة بعودتها لطبيعتها ولن ولم تهدم.

وفي الأول من أغسطس الماضي، أعلنت وزارة النقل، أنَّه جرى صلب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر، مبينة أنَّه يجرى الآن استمرار تنفيذ أعمال الحقن في الساحة الأمامية للسفارة وداخل العمارة وأرضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر.