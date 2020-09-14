الأنفاق: انتهاء جميع أعمال ترميم عمارة الشربتلي بالزمالك

كشف اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن انتهاء كافة أعمال ترميم عمارة الشربتلى وسفارة البحرين بالزمالك، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على ترميم وإصلاح العمارة واستعادة وضعها الطبيعى بعد تضررها من أعمال حفر مترو محطة صفاء حجازى، موضحاً أنه سيتم إعادة سكان العمارة صباح غدٍ الاثنين.

وقال والي، لـ"الوطن"، إنه تم اتخاذ جميع إجراءات الأمان والسلامة للسكان، وأنه تم ترميم وحقن التربة على أكمل ما يكون، موضحا أن مترو الزمالك لن ولم يؤثر على العمارة فى المستقبل، مؤكدا أنه عقب حدوث بعض التصدعات تم إخلاء العمارة فى الحال وتم تعويض السكان ماليا للإقامة البديلة، لحين الانتهاء من كافة أعمال الترميم.

وأضاف رئيس القومية للأنفاق، أنه سيتم الاحتفال غدا مع سكان العمارة بعودتهم مرة أخرى، وأيضا بعودة العمارة لطبيعتها كما وعد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، لافتا إلى أن مترو الزمالك سيكون مفخرة للجميع لأنه صمم بشكل أوروبى.