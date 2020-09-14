محافظ أسيوط يشهد محاكاة لتجهيز مخيم إيواء عاجل بالحديقة الدولية

شهد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، قبل قليل، تدريباً عملياً على إقامة وتجهيز معسكر للإيواء العاجل، بمقر الحديقة الدولية بقرية "بني غالب"، بدائرة مركز أسيوط، لاستقبال المتضررين في حالات الكوارث والطوارئ.

شارك في تجربة "المحاكاة" كافة الأجهزة والهيئات المعنية بمحافظة أسيوط، حيث تم تزويد المخيم بنحو 50 خيمة، وعدد من النقاط الطبية، بالإضافة إلى مخبز متنقل، لتوفير الاحتياجات العاجلة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أهمية إقامة مخيم عاجل للإيواء، يشترك في تجهيزه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لضمان الاستعداد المناسب لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حالة وقوع كوارث، لافتاً إلى أن المحافظة أجرت عدة اختبارات عملية ميدانية للتدريب على مواجهة بعض الكوارث والأزمات.

وأضاف أن التدريب العملي على المواقف الطارئة في القطاعات والخدمات الحيوية يُعد فرصة كبيرة للوقوف على قدرة المعدات والأفراد على تنفيذ المهام في الوقت المناسب وبالكفاءة المطلوبة، مشيداً بالمستوى المتميز للمخيم، والذي تكتمل فيه كافة متطلبات الحياة، مقدماً التحية والشكر لجميع المشاركين في التدريب.

كما لفت "سعد" إلى أهمية المشروعات التدريبية للوقوف على جاهزية الجهات التنفيذية لمواجهة أي أحداث طارئة، واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات.

جاء ذلك ضمن متابعة محافظ أسيوط لخطة المحافظة لمجابهة الأخطار المحتملة للسيول، بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام، والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات والأجهزة المعنية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام مخيم الإيواء، الذي يتكون من 50 خيمة، ويستوعب 40 أسرة، وتم تزويده بالأسرة والبطاطين والمراتب، وعدد من النقاط الطبية والخيام الإدارية والخدمية، والتي تشمل تجهيز مسجد وكنيسة ومطبخ ومطعم، وفصول تعليمية، وخيمة لاستقبال الأطفال بلا مأوى، ومراكز لتقديم الدعم النفسي والتوعية الثقافية والحصر الميداني، وخيمة التسجيل.

كما تم تزويد المخيم بدورات للمياه وسيارات للسلع الغذائية، ومخبز بلدي متنقل يتبع لمديرية التموين، وسيارات إسعاف وإطفاء، ومكتبة للأطفال، ومراكز ترفيه للأطفال، وغيرها من كافة الاحتياجات اللازمة للأسر المتضررة من كارثة افتراضية.

شارك في إعداد المعسكر رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات الصحة والهلال الأحمر والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والتموين والتربية والتعليم والكشافة والطب البيطرى بالإضافة إلى بعض مؤسسات المجتمع المدني.