محافظ أسيوط يشهد محاكاة لمجابهة السيول بـ"إسكندرية التحرير"

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، التدريب الميداني على سيناريو مجابهة أمطار غزيرة وسيول بقرية "إسكندرية التحرير"، التابعة لمركز أسيوط، والذي يتم تنفيذه لصقل خبرات العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة، والقيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات المختلفة والتدريب على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها.

حضر التدريب الميداني المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وكمال خليفة، وكيل مديرية التموين بالمحافظة، والدكتور محمد السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم، واللواء مصطفى عبد الرحيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، وخالد مصطفى، مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، والدكتور خالد بكري، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور مصطفى محمود، مدير مرفق الإسعاف، والمهندس أحمد الشريف، مدير عام ري أسيوط، ويحيى زكريا، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، والشيخ محمد الأمين، وكيل مديرية الأوقاف، والقس عاموث، نائباً عن الأنبا يوأنس، مطران ايبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذوكس، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومديرو العموم لمختلف المديريات الخدمية، ورؤساء الهيئات والشركات ومرفق الإسعاف بالمحافظة.

حيث استمع محافظ أسيوط لشرح من المهندس نبيل الطيبي لمراحل التجربة العملية وتنفيذها على أرض الواقع، بدءاً من تلقي إشارة حدوث أمطار غزيرة على قرية "إسكندرية التحرير"، ثم شاهد المحافظ ومرافقوه سيناريو مراحل إنقاذ سيارة جرفتها مياه السيول، وإنقاذ ركابها، بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري ومعدات الإنقاذ السريع، وشفط المياه من أماكن التجمعات، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور، لتسهيل الحركة المرورية، ومنع الاختناقات أثناء مواجهة الأزمة، فضلاً عن عمليات إنقاذ المصابين بواسطة سيارات الإسعاف، ونقلهم إلى المستشفى الميداني لإجراء الإسعافات اللازمة، ثم نقلهم إلى المستشفيات الجامعية.

وفي نهاية التدريب، وجه محافظ أسيوط الشكر للجهات المشاركة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة ومراحل تنفيذ التدريب العملي، والتنسيق الجيد مع كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمة، للارتقاء بالتدريب، مشيراً إلى أهمية تلك المشروعات التدريبية للوقوف على جاهزية الجهات التنفيذية لمواجهة أية أحداث طارئة، واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والحد من مخاطرها.