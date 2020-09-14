ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالقاهرة

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على تشكيل عصابي متخصص في سرقة المواطنين، بمناطق النزهة ومصر الجديدة والزيتون.

وتبيّن أنّ التشكيل مكون من عامل و2 مسجلين، وجرى ضبط المتهمين من خلال حملة أمنية مكبرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وكانت معلومات وردت لمباحث القاهرة، تفيد بأنّ عاملا و2 أصدقائه، سرقوا المواطنين بالإكراه، وجرى تشكيل فريق من المباحث لضبط المتهمين.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأوضحت أنّ عاملا اشترك مع أصدقائه لسرقة الموطنين بالإكراه، وتمكنوا من سرقة موظف، وجرى استصدار إذن من النيابة، وبإعداد كمين ألقي القبض على المتهمين، واعترفوا بارتكابهم 8 جرائم في النزهة والزيتون، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.