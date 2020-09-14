الغرف التجارية تنهي جدل معارض "أهلا بالمدارس"

علمت "الوطن" أن عدد كبير من الغرف التجارية تلقت حتى ساعة متاخرة مساء أمس، إخطارات من مساعدي وزير الداخلية بالمحافظات، فيما تم عمل اجتماعات موسعة مع رؤساء الغرف الأخرى للسماح بإقامة معارض مبادرة "كلنا واحد وأهلا بالمدارس"، يوم 17 سبتمبر من الشهر الجاري.

وشدد مساعدو وزير الداخلية في اجتماعاتهم على المشاركين في معارض مبادرة " كلنا واحد وأهلا بالمدارس" أن تصل الخصومات لـ30%.

كما اتفقت الغرف على تجهيز عربات متنقلة لبيع الأدوات المدرسية، لتجوب القرى والنجوع، على أن يتم افتتاح المعارض والشوادر يوم 17 سبتمبر الجاري.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية تشارك في مبادرة "كلنا واحد وأهلا بالمدارس".

وكان حدث ارتباك داخل أروقة الغرف التجارية بشأن إقامة معارض "أهلا بالمدارس" هذا العام من عدمه، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الغرف التجارية، عدم إقامة المعارض لمزيد من الإجراءات الاحتزازية، وأنهم تلقوا تعليمات من وزارتي التموين والتجارة والصناعة بأن الأماكن "شاغلة".

وفي السياق ذاته كان عدد من الغرف التجارية، منها الجيزة والقاهرة وأسيوط وبورسعيد، قد شكل غرف عمليات لمناقشة قرار إقامة المعرض من عدمه، ومدى الجاهزيه حال الموافقة.

وقالت مصادر مسئولة بالغرف التجارية لـ"الوطن"، إن تأخر إعلان وزارة التموين والتجارة والصناعة عن إقامة المعرض هذا العام ساهم في حدوث ارتباك وضبابية في الأسواق، إلا أن المتفق عليه هو إقامة المعرض داخل المحلات التجارية.

وقال خالد حسن، عضو الشعبة العامة للمستوردين ونائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية بغرفة القاهرة التجارية، في بيان، إن الحكومة وافقت علي إقامة معرض "أهلا مدارس"، خلال الفترة من 20 وحتى 28 سبتمبر الجاري بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأضاف حسن، أن تم عقد اجتماع بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسيعقبه اجتماع أخر يوم الأربعاء المقبل لتسكين الشركات، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع أفضل الشركات في كل قطاع سواء في الأدوات المكتبية والمدرسية أو الأحذية والملابس والبصريات.

وأوضح، أن التخفيضات في المعرض، ستبدأ من 10 حتى 50% في بعض السلع، وأن الأدوات المكتبية والمدرسية حتى 30%.

وفي السياق ذاته قال مسئول بالغرف التجارية رفض ذكر اسمه، إن ما أعلنه وزير التربية والتعليم من قرارات لبدء العام الدارسى الجديد سيساهم فى تراجع نحو40%من مبيعات الأدوات المدرسية في السوق المحلي، ومنها على سبيل المثال تخفيض عدد الحضور ليومين بدلا من 7 أيام.

وشارك العام الماضى، ما يقرب من 150 شركة بمعرض أهلا مدارس، متنوعة ما بين أدوات مكتبية، وملابس جاهزة، وأحذية ومنتجات جلدية، وعدد من شركات المواد الغذائية، ويستمر المعرض خلال 10 أيام متتالية، الذي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، خلال فترة المعرض.

وكان طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن الأسبوع الماضي أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسى الجديد يوم 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.

ويشار إلى أن مسئول صرح لـ"الوطن"، بعدم إقامة معارض أهلا مدارس هذا العام، نظرا لضيق الوقت ووجود حالة من الضبابية.