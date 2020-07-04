"الداخلية" تواصل تفعيل المرحلة الثالثة عشر من مبادرة "كلنا واحد"

تواصل وزارة الداخلية إيفاد عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر احتياجا، وكذا توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة من خلال فعاليات المرحلة الثالثة عشر من مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد"؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور والتي تستمر حتى 10 يوليو الجاري، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي 360 فرعا على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات؛ للمشاركة في المبادرة "أرما – صافونا - الوليلي – المتحدة – زمزم – دومتي – العابد للحوم المجمدة – شاي العصاري – ريحانة – جاردينو الصعيد لصناعة المركزات"، وتعرض السلع بقيمة مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).