استمرار خدمات المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين بأسوان

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، والتي تم إطلاقها بداية شهر سبتمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمود عبد الشافي، مدير إدارة الأمومة والطفولة.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الصحة بأسوان، تهدف المبادرة لفحص جميع السيدات الحوامل من فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "بي"، وبكتيريا "الزهري"، وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، إلى جانب فحص الضغط، وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول، وقياس نسبة السكر بالدم، لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، وذلك في جميع الوحدات الصحية التي تشمل خدمات الأمومة والطفولة.

وتُعد مبادرة دعم صحة الأم والجنين "مبادرة مستدامة"، حيث ستعمل لمدة ثلاثة شهور كمرحلة أولى، وبعد ذلك يستمر عملها بشكل دوري في الوحدات الصحية، بالإضافة للخدمات الطبية الأخرى، التي تقدمها تلك الوحدات.