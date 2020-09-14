أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-9-2020 في مصر

واصلت أسعار الذهب استقراراها في السوق المحلي لليوم الثاني على التوالي، ليستقر سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ أمس الأحد، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 845 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي سجله أمس بالتزامن مع اغلاق البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب، إذ يجد خبراء الأسواق المالية صعوبة في التنبؤ بحركة الذهب في الفترة الحالية في البورصات العالمية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 18 و21 و24، والجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، الاثنين 14 سبتمبر على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 960 و965 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 840 و844 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 720 و723 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و752 جنيهًا.

وكان نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قال إنّ تذبذب أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض أربك حركة البيع والشراء، بعد توقف حركة شراء الذهب إلا للضرورة القصوى وغياب "الزبون"، نتيجة انتظار عدد كبير من المواطنين مزيد من الزيادات في أعيرة الذهب في الفترة المقبلة.

وأوضح أنّ التوقعات تشير لمواصلة الذهب ارتفاعاته عالميًا، مرجعًا الأسباب لجني المستثمرين للأرباح، إذ تتجه عمليات الشراء ورغبة حيازة المعدن الأصفر التي تسيطر على المستثمرين والبنوك المركزية، لمزيد من الاقتناء.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميا ومحليا

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى نقطة منذ عام 2011، في نهاية معاملات الجمعة 30 يونيو بالبورصات العالمية والإقليمية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات بسبب تخوفات عالمية من فيروس كورونا.

وعلق "واصف"، قائلا إنّ الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أنّه بالنسبة للسوق المحلي، فإنّ السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأضاف أنّ العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، ووصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولار في ذلك الوقت.

نسبة ارتفاع الذهب خلال 8 أشهر

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إنّ أسعار الذهب سجلت ارتفاعا بنسبة 43% من بداية العام وحتى الأن، حيث بدأت أسعار الذهب في الأول من يناير الماضي عند 632 جنيها، مشيرا إلى أنّ مبيعات الذهب شهدت انخفاضا في المبيعات بالربع الثاني من العام الحالي بنسبة 70%.

ماذا يحدث في معاملات الذهب في البورصات العالمية؟

وعلق إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمشغولات الذهبية، على تذبذب أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة بين الصعود والانخفاض، قائلا إنّ جائحة كورونا تسببت في وجود ركود اقتصادي وكساد عالمي، ما تسبب في انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، وجعل المستثمرين يلجأون للذهب باعتباره الملاذ الآمن، ما تسبب في نوبات الارتفاع المتتالية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وأوضح إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالقاهرة في تصريح له، أنّ عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 0.7% بعد طرح عطاء لبيع سندات لأجل 30 عاما، وعائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما ارتفع إلى 1.399% من 1.378% بعد العطاء.

وهبط الذهب سريعًا كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع، بمقدار 3.85%، ووصل سعره العالمي إلى 1943 جنيها بعد ارتداد من 1938 جنيها.