"وحدة الملايا" تجري أعمال رش وتطهير مستشفى ملوي العام بالمنيا

كثفت وحدة الملاريا وناقلات الأمراض، التابعة للإدارة الصحية بمركز ملوى، في جنوب محافظة المنيا، حملات الرش والتعقيم ومكافحة البعوض والحشرات وناقلات الأمراض.

أجرت إدارة وحدة الملاريا وناقلات الأمراض بمدينة ملوى برئاسة المهندس مصطفى علي، والمهندس محمد محمود النحاس مسئولى قسم الملاريا، أعمال رش وتطهير وتعقيم مستشفى ملوى العام.

وعلى جانب آخر، تابع رضا عبدالمجيد، مدير شئون المقر بديوان مجلس مدينة ملوي، أعمال النظافة والتطهير لديوان الوحدة المحلية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.