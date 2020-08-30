رئيس التحرير

محمود مسلم

حملة ليلية لمتابعة التزام سائقي التاكسي بالعداد في مدينة الطور

كتب:

حماده الشوادفي
07:37 ص | الأحد 30 أغسطس 2020
الحملة

الحملة

شنت إدارة المرور بمحافظة جنوب سيناء، حملة ليلية بمدينة الطور، لمتابعة تشغيل العدادات بسيارات التاكسي، وحركة سير السيارات والالتزام بتعريفة المقررة، بقيادة محمود عمار مشرف المواقف بمدينة الطور.

وقال محمود عمار مشرف المواقف، إنه جارٍ تشديد الرقابة على سيارات التاكسي والأجرة، لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة ومحاسبة المخالفين وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين من رفع بعض السائقين للأجرة.

وأكد مشرف المواقف، على تكثيف حملات الرقابة، وسيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والضرب بيد من حديد لمنع استغلال المواطنين.

اقرأ المزيد:

محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة جمعة بمسجد السلام في شرم الشيخ

تعليم جنوب سيناء يحصد المراكز الأولى على الجمهورية في مسابقة التفوق

تعقيم مساجد جنوب سيناء استعدادا لصلاة الجمعة

نائب محافظ جنوب سيناء تتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض نتائج لقائه مع عدد من الوزراء

محافظ جنوب سيناء يستعرض مع "المالية" مشروع التحول الرقمي