"فودة" يطالب بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير مدينة الطور

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بجولة تفقدية بمدينة طور سيناء، ترافقه المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء .

وتابع المحافظ، خلال الجولة، أعمال تجميل سور البحرية، وساحة العلم، وشارع 306، وميدان أفريقيا، وشارع كورنيش الطور، وميدان النصر، وشاطئ الفيروز العام.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بمضاعفة الجهد، ووضع خطة عمل على مدار 24 ساعة، لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، لافتتاحها ضمن المرحلة الأولى للارتقاء بعاصمة المحافظة.

وأكد المحافظ أنه سيجرى التنسيق مع اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، لمد يد العون والمساعدة في طلاء البلدورات وأعمدة الإنارة بشوارع مدينة الطور، نظراً لضخامة حجم المشروعات الكبرى، وحجم الأعمال الضخمة، وغير المسبوقة الجاري تنفيذها بالمدينة، للانتهاء من هذه المشروعات المزمع افتتاحها خلال الأسابيع القليلة القادمة.