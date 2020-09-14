إعفاء 71 مريضا بالعريش من رسوم الفحوصات الطبية

قام الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، بعرض الأعداد الذين تم إعفاؤهم من الرسوم الخاصة والفحوصات الطبية والذين كان عددهم 71 مريضاً من غير القادرين، خلال عملية الكشف والعلاج فى مستشفى العريش العام، خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال شوكة، فى بيان له: "إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، تساعد غير القادرين من المرضى، بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية، بعد عمل بحث اجتماعي شامل وعمل زيارات منزلية لهم من خلال فريق طبي يراعي الظروف الاجتماعية والمادية للمواطنين من المرضى، موضحًا أن الفريق المكون من الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين، للتيسير عليهم وتسهيل الخدمة الطبية مراعين حالة المرضى وعوامل المرض والاستفادة من مجانية العلاج.