مصر للطيران توضح ضوابط إنهاء إجراءات السفر عن طريق الموبايل

تسيّر الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران اليوم، 26 رحلة جوية، تقل نحو 2100 راكب من جنسيات مختلفة، بمعدل رحلة واحدة إلى باريس، لندن، ميلانو، إسطنبول، نيروبي، الخرطوم، بيروت، البحرين، الشارقة، و3 رحلات إلى دبي، و2 لأبوظبي، و4 استثنائية إلى جدة، أبها، الرياض، الدمام، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة أسوان، الأقصر، إضافة إلى رحلتين شحن جوي.

وتستعرض "الوطن" ضوابط إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة من خلال الهاتف المحمول، وفقا لما أعلنته الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة من خلال الهاتف المحمول من مصر للطيران

​أتاحت مصر للطيران خدمة إنهاء إجراءات السفر من خلال موقع مصر للطيران على الموبايل، وهي خدمة تمنح الركاب (حائزي التذاكر المؤكدة) إمكانية إنهاء إجراءات السفر قبل الوصول إلى المطار والتي من شأنها تسهيل إجراءات المطار وجعلها مريحة وميسرة .

ـ ادخل لموقع مصر للطيران ​egyptair.com من خلال الموبايل، واختر خدمة إنهاء إجراءات السفر (Check-in)، وتستلم بطاقة الصعود على الموبايل بعد الإنهاء.

ـ تتوفر خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 24 ساعة من موعد الإقلاع المحدد، وتنتهي 90 دقيقة قبل موعد المغادرة المحدد بالنسبة لكل المسافرين حاملي التذاكر إلكترونية.

ـ تتاح خدمة إنهاء إجراءات السفر في الوقت الراهن للركاب حائزي التذاكر الالكترونية المؤكدة الحجز على الرحلات المغادرة من مطار القاهرة إلى جميع الوجهات الداخلية (داخل جمهورية مصر العربية فقط).

ـ يمكن التوجه مباشرة لبوابات الصعود إلى الطائرة في حالة حمل الأمتعة اليدوية فقط، أما الركاب حاملي الأمتعة والحقائب فيتعين عليهم التوجه إلى كاونتر مصر للطيران الخاص بتسليم الأمتعة قبل ساعة على الأقل من وقت المغادرة.

ـ تغلق البوابات 30 دقيقة قبل موعد الإقلاع، يرجى التأكد من وصولك إلى بوابة الصعود قبل 45 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة ليتم الانتهاء من الإجراءات الأمنية.

ـ في حالة استخدام استراحة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، تقدم بطاقة الصعود المطبوعة أو على شاشة الموبايل لموظف الاستقبال.

ـ يجب تقديم بطاقة الصعود مع بطاقة شخصية بها صورة فوتوغرافية كإثبات شخصي للجهات الأمنية ولموظفي خدمات العملاء بالمطار.

ـ في حالة عدم التمكن من السفر بعد إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة، فبإمكانك إلغاء المقعد بالاتصال برقم 1717 أو 090070000 وذلك قبل ساعة كحد أقصى من موعد الإقلاع المحدد للرحلة.

خطوات إنهاء إجراءات السفر من الهاتف المحمول

ـ الدخول إلى موقع مصر للطيران

https://www.egyptair.com/ar/fly/check-in/Pages/mobile-check-In.aspx

ـ اختيار خدمة الـ Check-in و اتبع الخطوات التالية:

1ـ إدخال الاسم ونقطة بداية الرحلة وبيان التعريف الشخصي، وهو إما رقم الحجز أو رقم التذكرة الإلكترونية أو رقم بطاقة المسافر الدائم المسجلة بالحجز.

2ـ يمكن اختيار الركاب المطلوب إنهاء الإجراءات لهم والمسجلين على الحجز الخاص بك، كما يمكنك اختيار المقعد المفضل من خارطة المقاعد.

3ـ اتباع التعليمات على الشاشة لاختيار المقعد واستكمال الخطوات.

4ـ إدخال بيانات البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول لاستكمال العملية واستلام بطاقة الصعود الإلكترونية على الطائرة.

وأشارت مصر للطيران إلى أنّه يمكن الوصول لخدمة إنهاء إجراءات السفر من خلال أغلب اجهزة الهواتف المحمولة والتي تدعم خدمة الموبايل انترنت، إضافة إلى ذلك ولاستلام بطاقة الصعود على الهاتف المحمول، فيجب أن يدعم الهاتف خدمة البريد الإلكتروني والـSMS والـMMS، وهذه الإمكانية يتم توفيرها من خلال مزود الخدمة الخاص بالمستفيد.