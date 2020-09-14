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مصر للطيران تسير اليوم 26 رحلة بينها 4 استثنائية

كتب:

أيمن حمزة
08:49 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
مصر للطيران تسير اليوم 26 رحلة بينهم 4 رحلات استثنائية

مصر للطيران تسير اليوم 26 رحلة بينهم 4 رحلات استثنائية

تسير الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران اليوم، 26 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، بيروت، البحرين، الشارقة، و 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، و4 رحلات استثنائية إلى كل من جدة، أبها، الرياض، الدمام.

كما تشمل 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2100 راكب من جنسيات مختلفة .

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