صحة الدقهلية تتأكد من إجراءات الوقاية أثناء الكشف الطبي علي المترشحين

تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، سير إجراءات توقيع الكشف الطبي على المترشحين لعضوية مجلس النواب 2020 في المستشفى الدولي "العام الجديد" والمعمل الإقليمي المشترك يرافقه الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي ومدير الرعاية الأساسية.

وتأكد وكيل الوزارة من مدى جاهزيتها لتقديم كامل الخدمات الطبية لكافة المترشحين واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التعامل معهم، وللاطمئنان على تجهيز أماكن الفحوصات الطبية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.

وخصصت مديرية الصحة 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي للمترشحين وهي "المنصورة العام الجديد (الدولي)، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي"، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

وأضاف أن العمل مستمر حتى 26 من سبتمبر الجاري، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء، وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة للكشف وعمل تحليل المخدرات والمسكرات.

كانت الهيئة العليا للانتخابات حددت فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم 17 سبتمبر ويستمر حتى 23 من الشهر نفسه.