الهجرة تنفذ 13 تدريبا في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية

بدأت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، استعدادا للعام الدراسي الجديد، تنمية المهارات وتوعية النشء بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية الآمنة، والمشاركة بأنشطة فنية تعبر عن مدى استيعابهم لخطورة الهجرة غير الشرعية، في ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وتواصل الوزارة البرنامج الأول ضمن المرحلة الثانية من تدريب مدرسات المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الغذاء العالمي WFP، لتدريب وتوعيات مدرسات الفصل الواحد بمخاطر الهجرة غير النظامية.

وترصد السطور التالية، أهم التدريبات المنفذة للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وهي كما يلي:

1. انطلاق المرحلة الثانية من تدريب مدرسات الفصل الواحد في مطروح.

2. مطروح من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

3. بدأت منذ 1 سبتمبر الحالي حتى 7 سبتمبر 2020.

4. استهداف 8 مدرسين من 8 مدارس مجتمعية بالمحافظة، وهي مدارس: (أولاد عميرة، أبوكشوك، أولاد فهيد، أولاد الجبالي، أبوشهبة، نجع الملاح، النجيلة، عمرو بن العاص).

5. شملت فعاليات البرنامج على 5 أيام تدريبية، يسبقها يوم واحد لكل محافظة لتدريب الميسرات على تحميل تطبيق التواصل عن بعد، وشرح كيفية استخدامه على الأجهزة اللوحية المخصصة.

6. التعاون مع مركز معلومات برنامج الغذاء العالمي.

7. التدريب العملي للمدرسات والمدرسين يعقبه تقييم عملي لقياس مدى الجاهزية، لنقل الرسالة لتلاميذ المدارس وأسرهم، بالمحافظات الأكثر احتياجا.

8. نجاح التدريب في منح الميسرات المزيد من الثقة بالنفس، والقدرة على فهم أعمق للمشكلة وتبادل الأسئلة حولها، لتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية لمكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز القدرة الوطنية على توفير البدائل الآمنة.

9. المرحلة الثانية من التدريب تأتي استكمالا لتدريب وتأهيل نحو 83 مدرسة بمحافظات أسيوط وقنا والأقصر.

10. توعية 48 من مدرسات الفصل الواحد بمحافظة الأقصر، و20 مدرسة من المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد بأسيوط.

11. تم التدريب من خلال التواصل عن بُعد، في 5 مراكز، هي: البداري، ساحل سليم، أسيوط، أبنوب، أبوتيج خلال الفترة من 13 يوليو الحالي، حتى 20 يوليو 2020.

12. تنفيذ البرنامج الثاني عن بعد بمحافظة قنا، في الفترة من 23 أغسطس 2020 حتى 30 أغسطس 2020.

13. تدريب 15 معلما ومعلمة من 4 مدارس بمركز أبوتشت: (سمهود، النواهض، الخوالد، المعيصرة)، و6 مدارس بمركز نقادة: (الشمس، الرحمن، أحباب الله، نجع القرية، المروان حسن، النهضة)، بإجمالي (10) من المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد.