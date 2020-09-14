أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر اليوم الإثنين بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة للصيانة الدورية للمحولات الكهربائية وذلك من الساعة 9صباحا حتي 2 ظهرا.

والمناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها طبقا لبيان مركز عمليات البحر الأحمر هي مناطق مجاهد، عمارات المحطة الغازية، الزراعة، السنترال الجديد، سوق الباعة وذلك غدا الثلاثاء.

كما افاد المركز بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الحرفيين غبور هيونداى، خزان المدينة العسكرية، البوتجاز، جاسكو، ملاهى الدولفين، المدينة العسكرية وذلك بعد غد يوم الاربعاء.

كما أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة المستشفى العام، منطقة المنشية، فندق العروسة وذلك يوم الخميس المقبل.