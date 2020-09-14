"الكاثوليك" تحتفل بـ"عيد الصليب".. ونائب البطريرك يهنئ الأقباط

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بـ"عيد الصليب" حسب التقليد المسيحي، وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة، الصليب المقدس ورفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

وتوجه الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الايبارشية البطريركية، بالتهنئة للأقباط الكاثوليك بتلك المناسبة نيابة عن الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك.

وهذا "الصليب" الذي يعتقد المسيحيين أنه تم صلب المسيح عليه، تذكر المصادر التاريخية أنه ظل مطمورا بفعل اليهود تحت تل من القمامة وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هوريان الرومانى (117 – 138م) أقام على هذا التل في عام 135م هيكلا للزهرة الحامية لمدينة روما، وفي عام 326م تم الكشف على الصليب بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير، التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها حوالي 3 آلاف جندى، وبعد أن وجدت "الصليب" أقامت كنيسة القيامة على مغارة الصليب وأودعته فيها، ولا تزال مغارة الصليب.