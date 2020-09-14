تشغيل شبكة مواصلات خارجية في الشروق

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء إجراءات تعديل تراخيص عددٍ من سيارات منظومة النقل الداخلي بمدينة الشروق للعمل بمنظومة النقل الخارجي، لتكون بذلك من أوائل المدن الجديدة التي تمتلك شبكة مواصلات خارجية، تربطها بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة، بالتعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء، واستجابة لرغبة سكان مدينة الشروق.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنّه تم التواصل مع الجهات المعنية لإتمام الإجراءات اللازمة، للموافقة على نقل الترخيص إلى (نقل عام) بإجمالي (20) أتوبيسا (مينى باص) بسعة 33 راكبا لكل أتوبيس، و4 خطوط خارجية.

ولفت إلى التشغيل التجريبي للخط الأول مرورا على طريق (القاهرة - الإسماعيلية)، والذي يبدأ من مدينة الشروق حتى محطة مترو عدلي منصور، والخط الثاني مرورا على طريق (القاهرة - السويس) و(الشروق - العباسية).

وأضاف رئيس الجهاز، أنّه جارٍ تشغيل الخط الثالث (الشروق - القاهرة الجديدة)، والخط الرابع (الشروق - العاشر من رمضان)، وبذلك يكون تم ربط المدينة بأهم المواقف الرئيسية، وجارٍ حاليا إنهاء التجهيزات اللازمة للتشغيل لربط المنظومة الداخلية مع الخارجية من خلال المحطات التبادلية.

وأكد الغيطي، أنّ أتوبيسات المنظومة تمتاز بوجود تجهيزات تشمل (تكييف هواء) ومرونة الصعود والنزول للركاب، وأجهزة دفع إلكترونية، إذ يتم تقديم خصومات للراكب في حالة استخدامها بدلا من الدفع النقدي.

وأشار إلى إضافة أجهزة تتبع ذكية يمكن من خلالها متابعة المنظومة على خرائط جوجل، وتوفير مساحات إعلانية بالأتوبيسات تساهم في زيادة الدعم المالي اللازم للحفاظ على المستوى المتميز للمنظومة.

ووجّه الغيطي، الشكر لجميع الجهات المختصة للمساهمة في إتمام إجراءات النقل لرفع المعاناة عن سكان مدينة الشروق، وكذا للجهود المبذولة من قبل مجلس أمناء المدينة.

كانت "الوطن" نشرت في الثاني من سبتمبر الحالي، بأخبار الانتهاء من إجراءات تعديل تراخيص مرور سيارات منظومة النقل الداخلي للعمل بمنظومة النقل الخارجي، بعد 18 شهرا من التواصل المستمر مع الجهات المختلفة، وإصدار ومتابعة أكثر من 100 خطاب لإنهاء الموافقات لتشغيل 4 خطوط، وتحديد أماكن الوجهات الخارجية لخطوط سير سيارات مدينة الشروق.