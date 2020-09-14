عمرو أديب يوجه رسالة لصالح جمعة: عاوزين نشوفك بتلعب

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة نجم النادي الأهلي صالح جمعة، قائلا: "اللاعيبة الموهوبة لازم تحافظ على نفسها، أنا مش بقول إن صالح جمعة بيعمل حاجة غلط، لكن الراجل لسة ملعبش، اللاعب اللي بيهتم بنفسه وياخد من نفسه بيوصل لحاجات كتيرة جدا".

وتابع "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"،: "أنا بعتبر نفسي مش متابع للكورة، بس صالح لسة ملعبش، عاوزينه يلعب، يعني عبد الله جمعة أخوه لعب، ورجله ثابتة في الملعب، عاوزين بقى صالح يلعب بقى، أخبار تانية عن صالح جمعة غير الموضوعات دي إنه يجيب إجوان في الزمالك أو يخلي الأهلي ياخد الدوري والحاجات".

قررت نيابة الجيزة إخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة، بعد تصالح الشاب الذى دهسه بسيارته على كورنيش النيل، حيث تصالح لاعب الأهلي مع الشاب الذي دهسه بسيارته بمنطقة كورنيش النيل بالجيزة، فى شهر أبريل الماضي، وتنازل المجني عليه عن الاتهام.

ووصل صالح جمعة، لاعب الأهلي، فى سيارة ترحيلات إلى نيابة الجيزة بمحكمة جنوب الجيزة، للتحقيق معه فى قضية مطلوب على ذمتها، بتهمة صدم شاب بسيارته على كورنيش النيل.

وكان الشاب الذي دهسه صالح جمعة بسيارته فى شهر إبريل الماضي، توجه إلى نيابة قسم الجيزة، وبناء على طلب النيابة العامة لاستكمال التحقيق فى القضية.

وكانت نيابة قصر النيل، قررت إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب الأهلى بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد التصالح في واقعة اصطدام سيارته بسيارتين بمنطقة الزمالك.