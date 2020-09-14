عمرو أديب مهاجما تركيا: سحبت سفنها من اليونان وفي بقها 100 جزمة

سخر الإعلامي عمرو أديب، من تصريحات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي قال فيها "أننا نُحب الجيش المصري ولن نواجهه"، حيث قال أديب: " إنت أصلا تقدر تحارب الجيش المصري، ده إنت سحبت سفنك من أمام السواحل اليونانية زي البوبي لما لاقيت الفرنسيين والأمريكان وقفوا ضدك".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن تركيا عندما وجدت اعتراضات فرنسية وأمريكية على وجودها في سواحل اليونان وقيام مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بزيارة قبرص قامت بسحب سفنها على الفور، " سحبوها وفي بقهم 100 جزمة".

وأوضح الإعلامي، أن وزير الدفاع التركي دائما ما يظهر على متن طائرة عسكرية مرتديًا الزي العسكري، "قال يعني كل يوم في حرب خلاص، الراجل ده طلع قال احنا سحبنا السفن لأسباب تقنية فنية ولا يعني أن تركيا تتخلى عن حقوقها في شرق المتوسط والغاز ده بتاعنا".