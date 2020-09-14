"صحة بالغربية": شفاء 29 مصاباً بـ"كورونا" داخل أقسام العزل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، عن خروج 29 مصاباً بفيروس "كورونا"، من أقسام العزل بالمستشفيات العامة والصدر والحميات بقرى ومراكز المحافظة، بعد تمام شفائهم.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إنه يباشر كافة آليات الرعاية الصحية والعلاجية لجميع الحالات المشتبه إصاباتها بفيروس "كورونأ"، فضلاً عن توفير كافه الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتوزيعها على الحالات المستحقة والتي تخضع للعزل المنزلي.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم التنسيق مع مديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة، للدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى لفحص كافة الحالات المصابة ومخالطيهم، فضلاً عن توزيع الأدوية على حالات العزل الصحي المنزلي، على مستوى قرى ومراكز المحافظة.