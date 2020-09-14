"زراعة الغربية" تنظم ندوة للمرأة ضمن مبادرة "بنت مصر"

نظمت مديرية الزراعة بالغربية، برئاسة المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أمس الأحد، ندوة إرشادية بشأن تمويل مشروع بدايتي للمرأة الريفية، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري والمجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وبمقر المجلس القومي بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة "بنت مصر".

حضر اللقاء المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وضياء خليل مدير عام الائتمان بقطاع الغربية، ومحمد المنجوري مدير إدارة التسويق بالبنك الرئيسي، وعزة أبو حمر مدير إدارة التسويق بقطاع الغربية، ورامي محمود بالبنك الرئيسي ودكتور رمضان معني مدرس بكلية التجارة وعضو المجلس القومي للمرأة، حسناء الباجوري عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ومدير جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى عدد من الرائدات الريفيات بمراكز المحافظة.

تناول اللقاء الحديث على البرنامج التمويلي، الذي يقدمه البنك الزراعي المصري للمرأة،ويشرف عليه هاني باسم رئيس قطاع التسويق بالبنك الزراعي المصري والمشرف على المشروع، يستهدف المرأة المعيلة والتي لها نشاط بإجراءات ميسرة بهدف تعميق قدرتها على الاستفادة من الخدمات المصرفية.

خلال اللقاء أكد المهندس علي بيومي، أن مديرية الزراعة تساعد المرأة من خلال المشاريع الإرشادية التي تقدمها في كافة المراكز من خلال الجمعيات الزراعية وأن البنك الزراعي يقدم خدمة وطفرة غير مسبوقة لتمويل المشروعات متناهية الصغر سواء كانت زراعية ، تصنيع زراعي،صناعية ،حرفية ،تجارية ،خدمية.

وأضاف ضياء خليل مدير عام الائتمان بقطاع الغربية ،أن هناك 78 فرع للبنك على مستوى المحافظة ، و1200 فرع على مستوى الجمهورية ،لافتا إلى أهمية كارت ميزة في تقليل الزيادة على المدفوعات ،وان القيادة السياسية تهتم بالشمول المالي ،وبصدد إلغاء التعامل النقدي.

ومن جانبه قال محمد المنجوري مدير إدارة التسويق بالبنك الرئيسي، أن اتجاه الدولة هو العمل بالكروت المميكنة ، مشيراً أن تمويل مشروع بدايتي للمرأة الريفية (مبادرة بنت مصر) يقدم فيه البنك الزراعي المصري برنامج تمويلي مستقل للمرأة، يستهدف المرأة المعيلة والتي لها نشاط بإجراءات ميسرة بهدف تعميق قدرتها على الاستفادة من الخدمات المصرفية .

وأوضح الدكتور رمضان أستاذ كلية التجارة وعضو المجلس القومي للمرأة ،أن الدولة مهتمة بتنمية الاقتصاد، وأن الدولة تضيف سنوياً مشروعات صغيرة ومتوسطة ،لافتا أن طارق عامر رئيس البنك المركزي يولي اهتماماً بالغا بالبنك المركزي وبالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما أضافت حسناء الباجوري عضو المجلس القومي للمرأة،ان البنك الزراعي أحدث طفرة خلال الفترة الماضية من خلال القروض الميسرة التي يقدمها للشباب والمرأة الريفية .

وأشار رامي محمود، أن الحد الأدنى لقيمة القرض 1000 جنيه، و الأقصى 25 ألف جنيه ، وبسعر عائد مدين سنوياً ، بواقع 2% فوق سعر الإقراض.