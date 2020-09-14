الإحصاء: كورونا تراجع في يوليو.. وعدد إصابات الرجال والنساء متقارب

كشفت دراسة استكشافية عن جائحة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، تحت عنوان "فيروس كورونا في مصر.. دراسة استكشافية"، عن أنّ شهر يوليو كان بداية انخفاض عدد إصابات كورونا اليومية، إذ سجل في 1 يوليو، 1503 إصابة، ووصل إجمالي الإصابات إلى 25 ألفا و746، واستمر الانخفاض في عدد الإصابات اليومية حتى سجل في يوم 18 أغسطس 163 إصابة.

تساوي الإصابة بين الذكور والإناث في معظم الأسابيع

وأوضحت الدراسة تقارب عدد إصابات الذكور والإناث في معظم الأسابيع، إذ تلاحظ وجود فرق طفيف بين إجمالي عدد الإصابات من الذكور والإناث حتى الأسبوع التاسع، لكن بداية من الأسبوع العاشر بدأ زيادة الفرق بين إجمالي عدد الإصابات وفقا للنوع.

وبيّنت الدراسة، أنّ الإجمالي الأسبوعي لإصابات الذكور، زاد عن الإجمالي الأسبوعي لإصابات الإناث، واستمر هذا الفارق حتى الأسبوع الرابع عشر، وفي الأسبوع الخامس عشر لوحظ زيادة الإجمالي الأسبوعي لعدد إصابات الإناث عن الإجمالي الأسبوعي لإصابات الذكور، ثم عاود انخفاض الفارق بين عدد الإصابات وفقا للنوع مرة أخرى بداية من الأسبوع السادس عشر.

وسجّل معدل الإصابات لكل مليون من السكان في شهر مارس 6.5 إصابة لكل مليون، مقابل 48 إصابة لكل مليون في شهر أبريل، ويرتفع هذا المعدل ليصل إلى 195 إصابة لكل مليون في شهر مايو، كما سجل شهر يونيو أعلى معدل للإصابة حيث وصل الى 434 إصابة لكل مليون.