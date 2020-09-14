بسبب خلاف على الإيراد.. إصابة 9 في مشاجرة بسوهاج

أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات مختلفة، إثر اندلاع مشاجرة بينهم بدائرة مركز دار السلام في محافظة سوهاج، بسبب الخلاف على توزيع إيراد سيارة نقل بينهم، تم نقل المصابين إلى مستشفيات دار السلام المركزي، وسوهاج الجامعي.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بحدوث مشاجرة وسقوط عدد من المصابين بناحية "الكشح"، أنتقل مأمور وضباط المركز إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة بين طرف أول يضم كلاً من "عماد س. ح."، 32 سنة، حداد، و"شنودة ع. ع."، 18 سنة، طالب، و"مينا ع. ح." 22 سنة، ترزي، و"وليد س.ح."، 25 سنة، محاسب، و"وائل س. ح."، 33 سنة، محاسب، مصابين بجروح رضية وقطعيه متفرقة بالجسم، وتم تحويل الأول والثاني والثالث إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وضم الطرف الثاني كلاً من "شنودة ن. م."، 50 سنة، عامل، و"منقاريوس ر. س."، 51 سنة، جزار، و"عادل ش. ن."، 13 سنة، طالب، و"عماد ش. ن."، 28 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويل الأول والثاني إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات على توزيع إيراد سيارة نقل، يمتلكونها بالمشاركة بينهم، وتم تحرير المحضرر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.