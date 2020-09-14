محافظ بني سويف: خصم فروق التخفيض من إجمالي المصالحات

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن قرار المجلس التنفيذي للمحافظة، بتخفيض قيم تقدير سعر المتر في التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي تضمن تخفيض بنسبة 15% بمدينة بني سويف، و25% للكتل السكنية المتاخمة للمدن، وتقدير سعر المتر بالقرى والتوابع والنجوع بمقدار 50 جنيهاً، على مستوى مراكز المحافظة السبعة، ينطبق على من تقدموا قبل صدور القرار، حيث سيتم محاسبة من تقدم من المواطنين قبل قرار التخفيض على الأسعار الجديدة، بحيث يتم احتساب الفارق في السعر ضمن إجمالي قيمة المخالفة.

وأضاف محافظ بني سويف أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومن منطلق الحرص على التخفيف عن كاهل المواطن، والدفع قدماً بهذا الملف الهام والحيوي، الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتأثيره الكبير على جهود الدولة التنموية.

كما أكد المحافظ على أنه بعد التقدير الأخير لسعر المتر في التصالح تصبح بني سويف من أقل محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم تحديد قيمة التصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وبما يتوافق مع توجهات الدولة، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.